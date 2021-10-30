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суббота, 30 октября 2021 21:05

"Манчестер Сити" проиграл без Зинченко

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&quot;Манчестер Сити&quot; проиграл без Зинченко
Пеп Гвардиола проиграл дважды за неделю.Фото: Reuters

Сегодня, 30 октября, на стадионе "Этихад" в Манчестере в рамках 10-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Кристал Пэлас". Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий гостей Уилфрид Заха, ему ассистировал Конор Галлахер.

С концовки первого тайма "горожане" играли в меньшинстве. Удаление заработал защитник Эмерик Лапорт.

На 88-й минуте игры полузащитник "орлов" Конор Галлахер с передачи Майкла Олисе удвоил преимущество своей команды.

Украинец Александр Зинченко отсидел всю игру на скамейке запасных.

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"Манчестер Сити" набрал 20 очков в 10 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Кристал Пэлас" (12) — на 13-м месте. Лидирует лондонский "Челси", набравший 25 очков в 10 встречах. Действующим чемпионом Англии является "Манчестер Сити".

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Дата
30
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