"Манчестер Сити" приобрел конкурента для Зинченко

Анхелинью будет конкурентом Зинченко на позиции левого защитника

Английский "Манчестер Сити" подписал защитника ПСВ Анхелинью.

Испанец возвращается на "Этихад", сообщает официальный сайт "Манчестер Сити".

Анхелинью воспитанник "горожан", но провел только 3 матча в футболке манкунианцев. Он играл в аренде, а летом прошлого года перешел в ПСВ. В Нидерландах дела левого защитника ушли вверх - 43 поединка (1 гол) во всех турнирах, что привело к интересу со стороны испанских грандов.

Однако "Манчестер Сити" имел право первоочередного выкупа Анхелинью и вернул его в АПЛ за 5.3 миллиона фунтов.

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В команде Хосепа Гвардиолы испанский защитник, заключил контракт на 4 года, должно усилить конкуренцию на левом фланге обороны, где выступают украинец Александр Зинченко и травматический Бенжамен Менди.