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вторник, 07 мая 2019 08:01

"Манчестер Сити" победил "Лестер" и приблизился к чемпионству

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&quot;Манчестер Сити&quot; победил &quot;Лестер&quot; и приблизился к чемпионству
Венсан Компани принес "МС" победу в важном матче. Фото: REUTERS

"Манчестер" Сити с минимальным счетом обыграл "Лестер" 1:0 в 37-м туре чемпионата Англии.

С первых минут в составе "горожан" появился украинец Александр Зинченко, который вновь провел на поле все 90 минут.

Однако успех "Ман Сити" принес не украинский защитник, а Венсан Компани. Центрбек "горожан" с дальней дистанции отличным ударом пробил прямо в девятку.

Победа позволила команде Гвардиолы вновь опередить "Ливерпуль" в Премьер-лиге (95 против 94 очков).

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Чемпион английской Премьер-лиги определится в последнем туре. "Ман Сити" на выезде сыграет с "Брайтоном", а "Ливерпуль" дома против "Вулверхэмптона". Обе игры состоятся в воскресенье, 12 мая.

https://sportarena.com
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07
мая

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