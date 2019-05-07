"Манчестер Сити" победил "Лестер" и приблизился к чемпионству

Венсан Компани принес "МС" победу в важном матче. Фото: REUTERS

"Манчестер" Сити с минимальным счетом обыграл "Лестер" 1:0 в 37-м туре чемпионата Англии.

С первых минут в составе "горожан" появился украинец Александр Зинченко, который вновь провел на поле все 90 минут.

Однако успех "Ман Сити" принес не украинский защитник, а Венсан Компани. Центрбек "горожан" с дальней дистанции отличным ударом пробил прямо в девятку.

Победа позволила команде Гвардиолы вновь опередить "Ливерпуль" в Премьер-лиге (95 против 94 очков).

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Чемпион английской Премьер-лиги определится в последнем туре. "Ман Сити" на выезде сыграет с "Брайтоном", а "Ливерпуль" дома против "Вулверхэмптона". Обе игры состоятся в воскресенье, 12 мая.