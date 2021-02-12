"Манчестер Сити" перехватил у "Шахтера" 17-летнего вундеркинда

Каики продолжит выступления в АПЛ. Фото: ФК "Флумисенте".

Английский "Манчестер Сити" договорился с "Флуминенсе" о переходе вингера 17-летнего Каики.

"Горожане" заплатят за футболиста €12 млн без учета бонусов, а бразильский клуб получит процент от его возможной перепродажи, сообщает Sportarena.com.

При этом Каики продолжит играть за "Флуминенсе" до 2022 года, после чего подпишет контракт на 5 лет с английским грандом.

"Шахтер" лидировал в гонке на бразильца, но "Флумисенте" не продал игрока "горнякам" за €5 млн.

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Каики считается одним из самых талантов Бразилии. На его счету 2 матча за юношескую сборную страны.