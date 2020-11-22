"Манчестер Сити" отказался от идеи купить Месси

Месси летом хотел уйти с "Барселоны". Фото Рейтер

"Манчестер Сити" принял решение отказаться от планов приобрести у "Барселоны" нападающего Лионеля Месси.

Как утверждает Sky Sports, руководство "горожан" считает необоснованным платить 33-летнему футболисту столь высокую зарплату. На данный момент Месси до высчета налогов получает € 100 млн.

Ранее появлялась информация, что трансфер может произойти уже в январе 2021 года. "Манчестер Сити" должен был связаться с Месси зимой, так как к тому моменту у аргентинца останется всего полгода до окончания соглашения с "Барселоной", и он сможет беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в "Барселоне" до конца действующего соглашения.

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Аргентинец находится в системе каталонского клуба с 2000 года. В составе "блауграна" он стал 10-кратным чемпионом Испании, а также четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.