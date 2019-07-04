"Манчестер Сити" официально приобрел звездного новичка за 70 млн евро

Родри выбрал "МС" из-за желания играть под руководством Гвардиолы

Английский "Манчестер Сити" официально пополнился очередным звездным футболистом. В английский клуб перешел Родри Эрнандес.

О том, что полузащитник "Атлетико" Родри Эрнандес продолжит карьеру в "Манчестер Сити", сообщил сайт мадридского клуба.

"Матрасники" подтвердили, что английский клуб активировал пункт в контракте футболиста о выкупе за прописанную сумму отступных.

"Манчестер Сити" заплатит за 23-летнего хавбека 70 миллионов евро - именно эта сумма была прописана в договоре игрока.

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Родри стал первым трансфером "Манчестер Сити" в летнее межсезонье. В свою очередь, "Атлетико" пополнили несколько новичков: Маркос Льоренте, Франциско Монтеро и Фелипе.