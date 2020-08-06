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пятница, 07 августа 2020 06:11

"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Реалом"

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&quot;Манчестер Сити&quot; одержал волевую победу над &quot;Реалом&quot;
Капитан "Реала" Серхио Рамос пропустит ответный матч из-за удаления в первой игре. Фото: REUTERS

7 августа состоится ответный матч 1/8 Лиги Европы между "Манчестер Сити" и "Реалом"

В первой игре, которая состоялась более 5 месяцев назад, сильнее оказалась команда из Англии - 2:1.

В начале второго тайма Иско вывел "Реал" вперед, но подопечные Зинедина Зидана за 12 минут до конца игры пропустили два раза. Сначала счет сравнял Гарбиел Жезус, а за 5 минут Кевин Де Брюйне принес волевую победу "Манчестер Сити".

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Начиная с 1/4 турнира Лига чемпионов будет проводиться из одного матча. Команды должны доиграть турнир в Португалии.

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