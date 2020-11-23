"Манчестер Сити" не смог приобрести Лукаку

Ромелу Лукаку 8 лет играл в АПЛ. Фото: REUTERS

"Манчестер Сити" не смог купить форварда "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Во время летнего трансферного окна "горожане" пытались купить нападающего, но не договорились "Интером" по сумме компенсации за игрока, информирует The Telegraph.

"Интер", который приобрел Лукаку летом 2019 года за €74 млн в "Манчестер Юнайтед", требовал в "Сити" не менее 105 млн. "Горожане" готовы были потратить на приобретение форварда 80 млн.

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Ромелу Лукаку выступал за "Андерлехт", "Челси", "ВБА", "Эвертон", "МЮ". С 2019 года защищает цвета "Интера".