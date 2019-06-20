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четверг, 20 июня 2019 14:01

"Манчестер Сити" готов заплатить 95 млн евро за защитника

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&quot;Манчестер Сити&quot; готов заплатить 95 млн евро за защитника
В "МС" Кулибали должен заменить капитана команды Компани

"Манчестер Сити" готов предложить "Наполи" 95 млн евро за переход центрального защитника Калиду Кулибали, информирует "La Gazzetta dello Sport".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола намерен усилить оборону команды после ухода Венсана Компани.

Ранее сообщали об интересе "Ювентуса" к 27-летнему сенегальскому центрбеку. Контракт Кулибали с "Наполи" действует до 2023-го.

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Кулибали перебрался в "Наполи" в 2014 году из бельгийского "Генка" за 7,75 млн евро. В сезоне-2018/19 сенегалец провел за Наполи 48 матчей во всех турнирах. Отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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