"Манчестер Сити" готов заплатить 95 миллионов евро за защитника

"Манчестер Сити" готов предложить "Наполи" 95 миллионов евро за переход центрального защитника Калиду Кулибали, информирует "La Gazzetta dello Sport".

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола намерен усилить оборону команды после ухода Венсана Компани.

Ранее сообщалось об интересе "Ювентуса" к 27-летнему сенегальскому центрбеку. Контракт Кулибали с "Наполи" действует до 2023-го года.

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Кулибали перебрался в "Наполи" в 2014 году из бельгийского "Генка". за 7,75 миллионов евро В сезоне-2018/19 сенегалец провел за Наполи 48 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.