"Манчестер Сити" готов продать свою звезду в "Баварию"

Лерой Сане не хочет продлевать контракт с "МС", из-за чего может вернуться на родину.

Полузащитник Лерой Сане в скором времени может перебраться из "Манчестер Сити" в "Баварию". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет продать немца, а чемпион Германии может подписать вингера за относительно невысокую цену, сообщает "Kicker".

Недавно появилась информация, что "Бавария" готова начать переговоры с "Манчестер Сити" о переходе Сане будущим летом. Утверждалось, что 23-летний футболист сборной Германии несколько раз отказался продлевать контракт с "горожанами".

Сане в завершившемся сезоне не являлся безоговорочным игроком стартового состава в команде Хосепа Гвардиолы, который активно использовал ротацию в атакующей линии "Манчестер Сити".

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Всего за "Манчестер Сити" во всех турнирах в сезоне 2018/2019 Сане провел 47 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 18 ассистов.