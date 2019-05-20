"Манчестер Сити" готов продать свою звезду в "Баварию"

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3304
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6561
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65732
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1170
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1476
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2421
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 810
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 432
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6526
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8244
Фото
Все фото
8
8
7
7
6
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Сестра Василия Ломаченко одна из самых сексуальных блондинок страны
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Ломаченко - Кролла: показали красоток, которые будут подогревать публику
Видео
Все видео
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье
"Шахтер" стал чемпионом в Запорожье
Уайлдер нокаутировал Бризила
Уайлдер нокаутировал Бризила
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
"Динамо" отложило чемпионство "Шахтера"до воскресенья
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 477
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 882
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1845
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9774
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1755
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 14:01

"Манчестер Сити" готов продать свою звезду в "Баварию"

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; готов продать свою звезду в &quot;Баварию&quot;
Лерой Сане не хочет продлевать контракт с "МС", из-за чего может вернуться на родину.

Полузащитник Лерой Сане в скором времени может перебраться из "Манчестер Сити" в "Баварию". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола хочет продать немца, а чемпион Германии может подписать вингера за относительно невысокую цену, сообщает "Kicker".

Недавно появилась информация, что "Бавария" готова начать переговоры с "Манчестер Сити" о переходе Сане будущим летом. Утверждалось, что 23-летний футболист сборной Германии несколько раз отказался продлевать контракт с "горожанами".

Сане в завершившемся сезоне не являлся безоговорочным игроком стартового состава в команде Хосепа Гвардиолы, который активно использовал ротацию в атакующей линии "Манчестер Сити".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Сити" выиграл все трофеи в Англии


Всего за "Манчестер Сити" во всех турнирах в сезоне 2018/2019 Сане провел 47 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал 18 ассистов.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" готов продать свою звезду в "Баварию"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1033494
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 74249
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 42168
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 14118
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 13339
Спорт
Бывший игрок "Динамо" принес клубу солидную сумму
Бывший игрок "Динамо" принес клубу солидную сумму
После аннексии Крыма бывший вратарь московского "Спартака" переехал с семьей в Киев
После аннексии Крыма бывший вратарь московского "Спартака" переехал с семьей в Киев Просмотров: 288
"Милан" может не играть в еврокубках из-за неожиданной причины
"Милан" может не играть в еврокубках из-за неожиданной причины Просмотров: 261
В рейтинге WTA Свитолина опустилась на 9 место
В рейтинге WTA Свитолина опустилась на 9 место Просмотров: 63
Сборная Нидерландов - победитель юношеского Кубка Европы
Сборная Нидерландов - победитель юношеского Кубка Европы Просмотров: 54
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Зеленский распускает Раду
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
Голосов: 615
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua