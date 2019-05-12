"Манчестер Сити" дает неимоверные деньги за юного португальца

Жоао отличился 18 мячами в составе ""Бенфики

"Манчестер Сити" хочет купить полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша – пишет footboom.com

Португальский клуб оценивает своего игрока в 115 миллионов евро, поэтому "горожане" хотят сначала продать бразильского форварда Габриэла Жезуса.

22-летний Жезус в сезоне-2018/19 провел за "Сити" 46 матчей во всех турнирах, забив при этом 19 голов и отдав 5 результативных передач, чаще всего появляясь на поле со скамейки запасных.

Ранее стало известно, что Фелиша хотят видеть в "Ювентусе". В частности, Криштиану Роналду отметил, что было бы хорошо купить юного португальца, потому что он сможет принести пользу "Ювентусу".

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Хавбек "Бенфики" в текущем сезоне забил 18 мячей и отдал 11 голевых передач в 41 матче во всех турнирах.