"Манчестер Сити" – "Челси" (Live)

"Манчестер Сити"может выиграть третий трофей в сезоне. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Порту в матче английских команд "Манчестер Сити" и "Челси" решится судьба обладателя Кубка чемпионов 2020-21. Суперопытная и очень амбициозная команда Хосепа Гвардиолы против молодых талантов Томаса Тухеля. Вечная борьба опыта против молодости, мастерства против смелости.

Сегодня украинец Александр Зинченко может стать третьим украинцем - обладателем Кубка чемпионов. По крайней мере в родном Радомышле свято верят в это.

Ранее Кубок поднимали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Шева выиграл с "Миланом" с первой попытки, а вторую не реализовал. Зато Тимощуку понадобилось три попытки с "Баварией", из которых лишь последняя оказалась удачной.

Оба обладатели Кубка чемпионов уже завершили свои карьеры и наступила очередь Александра Зинченко. Действительно ли он счастливчик - узнаем через три часа.

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Тренеры уже назвали стартовые составы команд. Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро

"Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Чилуэлл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Ковачич, Пулишич, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Жиру