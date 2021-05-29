"Манчестер Сити" – "Челси" – 0:0 (Первый тайм)

"Манчестер Сити"может выиграть третий трофей в сезоне. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Порту в матче английских команд "Манчестер Сити" и "Челси" решится судьба обладателя Кубка чемпионов 2020-21. Суперопытная и очень амбициозная команда Хосепа Гвардиолы против молодых талантов Томаса Тухеля. Вечная борьба опыта против молодости, мастерства против смелости.

Сегодня украинец Александр Зинченко может стать третьим украинцем - обладателем Кубка чемпионов. По крайней мере в родном Радомышле свято верят в это.

Ранее Кубок поднимали Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Шева выиграл с "Миланом" с первой попытки, а вторую не реализовал. Зато Тимощуку понадобилось три попытки с "Баварией", из которых лишь последняя оказалась удачной.

Оба обладатели Кубка чемпионов уже завершили свои карьеры и наступила очередь Александра Зинченко. Действительно ли он счастливчик - узнаем через три часа.

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Тренеры уже назвали стартовые составы команд. Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, Де Брёйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден

Запасные: Стеффен, Карсон, Менди, Аке, Лапорт, Канселу, Гарсия, Родри, Фернандиньо, Торрес, Габриэл Жезус, Агуэро

"Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Чилуэлл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер

Запасные: Кепа, Кабальеро, Алонсо, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Ковачич, Пулишич, Хадсон-Одои, Зиеш, Гилмор, Жиру

Команды выходят на поле. В Португалии еще светит солнце.

Матч начался

2 мин. Первых полторы минуты "Сити" провел на половине поля лондонцев. Однако ничего серьезного не создал.

4 мин. "Челси" ответил проходом Хаверца флангом Зинченко, но тоже все обошлось.

8 мин. Стерлинг едва не вывалился один на один после паса Эдерсона, но не сориентировался и до удара дело не дошло.

10 мин. Вернер после паса Хаверца пытался пробить с 7 метров, но не попал по мячу. Ох и контратаку организовали лондонцы!

13 мин. Чиллуел залез в офсайд. Пока лондонский клуб и не думает отдавать инициативу Манчестера. Таки неудобный соперник для Гвардиолы.

14 мин. Вернер!! Бил с 8 метров, но что это за удар для Эдерсона! "Челси" давит!

17 мин. Канте бил головой с 17 метров. Пока несильно и неточно.

21 мин. Пытается успокоить игру "Манчестер Сити". Несколько минут подержали мяч футболисты Гвардиолы.

24 мин. Стерлинг упал на фланге в борьбе с Джеймсом, но арбитры не заметили нарушения.

27 мин. Кроме выхода Стерлинга на первых минутах в "Сити" больше и вспомнить нечего.

28 мин. А вот и момент! Фоден бил в дальний угол, но Рюдигер успел заблокировать удар!

31 мин. Несколько раз обострили манкунианцы, но чего-то не хватало им до завершающего удара.

34 мин. "Челси" попытался обострить, но Чиллуел залез в офсайд.

36 мин. Гюндоган заработал желтую на Маунте.

38 мин. Хаверц пытался нарисовать пенальти в противоборстве с Зинченко, но нарушения там и близко не было.

39 мин. Вынужденная замена в "Челси". Вместо Тьяго Силвы выходит Кристенсен. где неудачно приземлился опытный бразилец.