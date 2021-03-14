"Манчестер Сити" без Зинченко разгромил "Фулхэм"

Команда Гвардиолы уверенно лидирует.Фото: Reuters

На стадионе "Крэйвен Коттедж" в Лондоне вчера завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги "Фулхэм" — "Манчестер Сити". Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 47-й минуте — латераль "Сити" Жоау Канселу исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки на линию вратарской, где защитник "горожан" Джон Стоунс сумел всех опередить и ударом в касание переправил мяч в сетку.

На 56-й минуте нападающий гостей Габриэль Жезус подкараулил ошибку защиты "дачников", вышел один на один, обыграл Альфонса Ареоля и отправил мяч уже в пустые ворота.

На 59-й минуте защитник хозяев Олуватосин Адарабиойо нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера "Сити" Феррана Торреса. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и уверенным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот. Это был его первый гол в сезоне.

Украинец Александр Зинченко провел матч на скамейке запасных.

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"Манчестер Сити" в 30 матчах набрал 71 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая идущего на втором месте "Манчестер Юнайтед" на 17 очков (однако у "МЮ" два матча в запасе).