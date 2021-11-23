"Ман Юнайтед" нашел замену Сульшеру

Брендон Роджерс выиграл чемпионство с "Селтиком" Фото: Reuters

Английский тренер 47-летний Брендон Роджерс станет новым наставником "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы уже начали переговоры с командой Роджерса "Лестером" о расторжении контракта, сообщает The Sun.

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"МЮ" готов выплатить "Лестеру" компенсацию в размере €9 млн.

В течение карьеры Роджерс также возглавлял "Рединг", "Челси" U-18 и U-23, "Уотфорд", "Суонси", "Ливерпуль" и "Селтик". "Лестер" специалист тренирует с 2019 года.

21 ноября "МЮ" уволил Уле Гуннара Сульшера с должности тренера из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас манкунианцы находится на седьмой строчке АПЛ. В следующем матче "МЮ" сыграет в рамках Лиги чемпионов против "Вильярреала" в гостях.