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воскресенье, 20 февраля 2022 18:29

"Ман Юнайтед" готов избавиться от Роналду

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&quot;Ман Юнайтед&quot; готов избавиться от Роналду
Криштиану Роналду второй раз защищает цвета "МЮ". Фото: Getty Images

Английский "Манчестер Юнайтед" готов разрешить португальскому форварду 37-летнему Криштиану Роналду покинуть клуб следующим летом.

Роналду может уйти, если "красные дьяволы" не пробьются в Лигу чемпионов по итогам сезона, сообщает Mirror.

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Игра команды не оправдывает ожиданий Криштиану, поэтому он хочет сменить клуб летом на более амбициозный.

Контракт игрока с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Примерная стоимость Роналду составляет €35 миллионов.

Футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" прошлым летом за €15 млн.
В текущем сезоне Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" 29 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

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