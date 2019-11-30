"Ман Сити" сенсационно потерял очки в АПЛ

Шелви принес ничью "Ньюкасла". Фото: рейтер

В матче 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде не сумел переиграть "Ньюкасл" - 2: 2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 25-й минуте Стерлинг воспользовался скидкой Давида Сильвы и вывел гостей вперед. Однако через три минуты паритет в матче был восстановлен - Виллемс пробил в дальний угол Эдерсона.

После перерыва "Сити" продолжал давление на ворота Дубравки, что принесло свои плоды лишь на 82-й минуте. Де Брюйне фантастическим ударом из-за пределов штрафной вновь принес преимущество "Манчестер Сити". Но Ньюкасла удалось отыграться во второй раз. Розыгрыш штрафного на 88-й минуте от Атсу и Шелви привел к тому, что последний точно положил мяч в угол ворот Эдерсона, сообщает "Спортарена"

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"Манчестер Сити" с 29 очками занимает второе место в АПЛ, однако может опуститься ниже, если Лестер завтра наберет очки в матче с Эвертоном. Украинец Зинченко был вне заявлением на матч из-за травмы.