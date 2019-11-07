"Ман Сити" доигрывал матч против "Аталанты" с полевым игроком в воротах

Руслан Малиновский не помог своей команде победить "Манчестер Сити". Фото: atalanta.it

"Манчестер Сити" на выезде не сумел справиться с "Аталанты". Подопечные Гвардиолы сыграли вничью против итальянской команды со счетом 1: 1, сообщает "Спортарена".

Уже на 7-й минуте счет в поединке открыл Стерлинг, а в концовке первого тайма команда "Манчестер Сити" могла снять все вопросы, но Жезус не реализовал пенальти.

Во втором тайме на 49-й минуте Пашалич сравнял счет в поединке. Этот гол стал последним в игре. "Горожане" доигрывали матч в меньшинстве после удаления вратаря Клаудио Браво, которого в воротах заменил защитник Кайл Уокер.

Украинец Руслан Малиновский в составе "Аталанты" вышел на поле на 84-й минуте игры.

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"Манчестер Сити" за 2 тура до конца группового этапа имеет в активе 10 очков, у "Шахтера" и загребского "Динамо" по 5 очков, у "Аталанты" - одно.