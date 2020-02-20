"Ман Сити" без проблем победил команду Ярмоленко

Команда Андрея Ярмоленко находится в зоне вылета из АПЛ. Фото: ФК "Вест Хэм"

В рамках 26-го тура "Манчестер Сити" на домашней арене разобрался с "Вест Хэмом" - 2:0.

В первом тайме "горожане" забили на 30-й минуте - гол на счету Родри. Во втором тайме Кевин Де Брюйне установил окончательный счет в матче.

В матче не приняли участия украинские футболисты. Андрей Ярмоленко продолжает восстановление после травмы, а Александр Зинченко пропустил встречу из-за дисквалификации.

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"Манчестер Сити" набирает 54 очка. Отставание от "Ливерпуля" составляет 22 очка. "Вест Хэм" продолжает находиться в зоне вылета из АПЛ.