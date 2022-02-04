Мало забивают. Ассистент Луческу назвал самую проблемную позицию в "Динамо"

Помощник Мирчи Луческу Олег Гусев. Фото: ФК "Динамо"

Самым проблемным звеном в киевском "Динамо" является позиция центрального нападающего.

Как рассказал ассистент главного тренера "бело-синих" Олег Гусев, в команде ждут, когда выздоровеет Артем Беседин.

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"Чем лучше футболисты, чем больше - тем лучше. Сейчас не секрет, что у нас проблемы с центральным нападающим. Есть ребята, но они мало забивают. Тренер им доверяет. То один играет, то второй играет. Нельзя сказать, что им не дают шанс. Но что-то не получается.

Приходится главному тренеру ставить Гармаша. У него тоже не всегда получается. В чемпионате Денис может еще вытянуть, в Лиге чемпионов - тяжеловато.

Надеемся, Беседин скоро выздоровеет. Плюс ребята пройдут сборы, более адаптируются к пониманию главного тренера. И весной ждем других результатов от нападающих, больше забитых голов", - сказал Гусев "Футбольному формату".

Олег Гусев играл за "Динамо" в 2003-2018 гг. Потом два года был ассистентом тренера в команде "Динамо" U-21. В июле 2020-го вошел в тренерский штаб Луческу. В зимнее межсезонье "Динамо" отпустило в аренды форвардов Владислава Супрягу и Эрика Рамиреса.