"Мальме" – "Динамо" (LIVE)

Добрый вечер!
Сегодня "Динамо" играет один из решающих матчей в Лиге Европы против шведского "Мальме". Проигрывать никак нельзя, вничью - желательно тоже. Надо наконец доказать свою силу и выиграть игру.
Это надо для психологической устойчивости самих динамовцев и для рейтинга страны.
41 год назад киевляне уже играли в Мальме в Лиге чемпионов и проиграли - 0: 2. Матч не транслировали, но я до сих пор помню горечь того поражения. А "Мальме" в том сезоне дошел до финала ...
Но хватит лирики, пора к делу. Посмотрите на составы команд:
"Мальме": Далин, Ларссон, Сафари, Рикс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтссон, Инносент, Нильсен, Бергет
Запасные: Мелихарек, Кнудсен, Молинс, Бейм, Галль, Ракипи, Антонссон
"Динамо": Бущан - Кенджера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Вербич - Беседин
Запасные: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Караваев, Родригеш
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