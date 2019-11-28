"Мальме" – "Динамо" (LIVE)

Виктор цыганков набрал неплохую форму и должен стать лидером "Динамо" в матче

Добрый вечер!

Сегодня "Динамо" играет один из решающих матчей в Лиге Европы против шведского "Мальме". Проигрывать никак нельзя, вничью - желательно тоже. Надо наконец доказать свою силу и выиграть игру.

Это надо для психологической устойчивости самих динамовцев и для рейтинга страны.

41 год назад киевляне уже играли в Мальме в Лиге чемпионов и проиграли - 0: 2. Матч не транслировали, но я до сих пор помню горечь того поражения. А "Мальме" в том сезоне дошел до финала ...

Но хватит лирики, пора к делу. Посмотрите на составы команд:

"Мальме": Далин, Ларссон, Сафари, Рикс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтссон, Инносент, Нильсен, Бергет

Запасные: Мелихарек, Кнудсен, Молинс, Бейм, Галль, Ракипи, Антонссон

"Динамо": Бущан - Кенджера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Вербич - Беседин

Запасные: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Караваев, Родригеш