"Мальме" – "Динамо" – 3:2 (Второй тайм)

Виктор цыганков набрал неплохую форму и должен стать лидером "Динамо" в матче

Добрый вечер!

Сегодня "Динамо" играет один из решающих матчей в Лиге Европы против шведского "Мальме". Проигрывать никак нельзя, вничью - желательно тоже. Надо наконец доказать свою силу и выиграть игру.

Это надо для психологической устойчивости самих динамовцев и для рейтинга страны.

41 год назад киевляне уже играли в Мальме в Лиге чемпионов и проиграли - 0: 2. Матч не транслировали, но я до сих пор помню горечь того поражения. А "Мальме" в том сезоне дошел до финала ...

Но хватит лирики, пора к делу. Посмотрите на составы команд:

"Мальме": Далин, Ларссон, Сафари, Рикс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтссон, Инносент, Нильсен, Бергет

Запасные: Мелихарек, Кнудсен, Молинс, Бейм, Галль, Ракипи, Антонссон

"Динамо": Бущан - Кенджера, Шабанов, Кадар, Миколенко - Буяльский, Сидорчук, Шепелев - Цыганков, Вербич - Беседин

Запасные: Бойко, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Караваев, Родригеш

Яркий перформанс организовали болельщики "Мальме" в честь Маркуса Розенберга, который сегодня завершает карьеру.

Игра началась!

Гол !! Повторяется история с "Копенгагеном". После углового пропустили Бенгтсона и он спокойно замкнул дальнюю штангу - 1:0 в пользу хозяев.

Яркий перформанс организовали болельщики "Мальме" в честь Маркуса Розенберга, который сегодня завершает карьеру.

Игра началась!

Гол !! Повторяется история с "Копенгагеном". После углового пропустили Бентсон и он спокойно замкнул дальнюю штангу - 1: 0 в пользу хозяев.

5 мин. А Буяльский после чистого выхода один на один бьет прямо во вратаря!

6 мин. И тут же Вербич прорвался по правому флангу, но мяч в ворота не дошел - рикошет.

8 мин. Похоже, снова будут мучаться динамовцы со своей реализацией. Хорошо играют до ворот, а потом - просто беда.

10 мин. Беседин ударил издалека. Угадайте куда? Правильно, мимо ворот.

13 мин. Цыганков забивает гол, но судья отменяет и правильно делает - оффсайд у Виктора.

15 мин. Ну и ну! Не лезет мяч в ворота! Буяльский прошел по флангу, отдал на Вербича, тот бил в упор, но вратарь ногой парировал. Хоть сядь и плачь!

18 мин. ГОЛ !!! Миколенко !!! Разколдовал заколдованные ворота! Буяльский вновь остро прострелил и, наконец, Миколенко забил гвоздь в ворота этого Далина! - 1:1!

23 мин. А Шабанов и Шепелев уже получили по горчичнику. Так этот судья еще и удалит наших!

26 мин. Успокоилась немного игра. Взяли паузу киевляне.

29 мин. Шепелев доиграется до красной карточки. Пожалел его судья!

33 мин. Инициатива в "Динамо" но острые моменты почему-то закончились.

35 мин. Цыганков дал в недодачу на Беседина и сорвал выход один на один у форварда.

36 мин. Сидорчук доигрался до желтой. И на ровном месте! Взял и отбросил мяч после остановки игры!

37 мин. Вербич вышел один на один и снова не переиграл голкипера! Просили пенальти киевляне, но судья уперся.

38 мин. Гол!!! Цыганков! И снова роскошный пас от Буяльского с фланга и неотразимый удар Цыганкова - 1:2 !!! Требуем продолжения банкета !!!

А в параллельном матче "Копенгаген" на выезде побеждает "Лугано - 1:0

45 мин. Беседин бездарно пробил с правой полуфланга. И сразу свисток на перерыв.

Возобновилась игра.

Гол! - 2:2 и все те же грабли. Шепелев нарушил возле угла поля. Прострел и гол. Розенберг-юбиляр, черт подери!

51 мин. Миколенко бил издали, но пробил выше.

52 мин. Бущан спит на воротах. Ловит мяч и выпускает. Чудом не забивают хозяева. Наигрался, похоже, в основе Георгий.

54 мин. Розенберг нас прощает. Не забивает в пустой угол с трех метров! Мощно начали хозяева.

57 мин. Гол! Вот и доигрались! Рахип вышел один на один и легко пробил Бущана - 2:3. Развалились киевляне.

61 мин. Цыганков пробежал половину поля и отдал на Буяльского будто игрок с коллектива физкультуры.

63 мин. И снова Цыганков. На этот раз бездарно выпускает мяч в аут.