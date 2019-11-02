Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в октябре

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1125
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 711
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3843
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 333
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1116
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2880
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1863
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 855
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
3
15
13
16
14
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Видео
Все видео
Роналду феерит за "Ювентус" в детской лиге
Роналду феерит за "Ювентус" в детской лиге
Бывший вратарь "Динамо" фантастическим сейвом спас свою команду
Бывший вратарь "Динамо" фантастическим сейвом спас свою команду
Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд
Степаненко в матче с "Динамо" установил исторический антирекорд
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге
Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри дебютировал в рестлинге
Игроки сборной Украины спасли "Гент" в матче против "Андерлехта"
Игроки сборной Украины спасли "Гент" в матче против "Андерлехта"
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 333
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2880
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1863
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 486
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 15:07

Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в октябре

  Комментировать
Малиновского признали лучшим игроком &quot;Аталанты&quot; в октябре
Малиновский получил признание уже на третий месяц своего пребывания в Италии

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский победил в опросе среди болельщиков команды из Бергамо.

Новичок Аталанты в финальном опросе по лучшего игрока октября опередил Луиса Муриеля. По Украинский свои голоса отдали 90% опрошенных, информирует официальный твиттер итальянского клуба. Об этом сообщает football24.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец блещет в чемпионате Дании

В октябре Малиновский сыграл за Аталанту 5 матчей. Украинец отличился голом в игре против Манчестер Сити в Лиге чемпионов (1: 5), а также получил положительные отзывы от специалистов и болельщиков после голевой феерии с Лацио (3:3).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Малиновского признали лучшим игроком "Аталанты" в октябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 48538
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 17910
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 16983
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 2 Просмотров: 13204
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 4 Просмотров: 11952
Спорт
Яремчук установил рекорд результативности
Яремчук установил рекорд результативности Просмотров: 90
Южная Африка стала трехкратным обладателем Кубка мира по регби
Южная Африка стала трехкратным обладателем Кубка мира по регби
 Просмотров: 27
Свитолина победила Бенчич в полуфинале Итогового турнира
Свитолина победила Бенчич в полуфинале Итогового турнира Просмотров: 171
Свитолина вышла в финал Итогового турнира
Свитолина вышла в финал Итогового турнира
 Просмотров: 666
Букмекеры считают Свитолину фаворитом в полуфинале Итогового турнира
Букмекеры считают Свитолину фаворитом в полуфинале Итогового турнира Просмотров: 99
Больше всего комментируют
10
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
6
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
4
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
4
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
2
"Слуга народа" Яременко извинялся за секс-переписку перед Зеленским, а журналистам пригрозил тюрьмой
Голосов: 609
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua