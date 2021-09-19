Малиновского не было на поле во время единственного гола "Аталанты"

Иличич и Сапата стали главными действующими лицами. Фото: globallookpress.com

В Салерно на стадионе "Ареки" завершился матч 4-го тура Серии А. "Салернитана" принимала на своём поле "Аталанту". Победу с минимальным счётом одержали гости.

Единственный гол в игре забил Дуван Сапата с передачи Йосипа Иличича на 75-й минуте.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский провёл на поле 58 минут, после чего был заменён.

После четырёх игр Серии А "Аталанта" занимает седьмую строчку, имея в своём активе семь очков. "Салернитана" замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.

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В следующем туре "Аталанта" сыграет дома. Соперником подопечных Джана Пьеро Гасперини станет "Сассуоло". Раньше этот клуб тренировал нынешний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби.