Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче

Украинец Малиновский успешно дебютировал за "Аталанту"

"Аталанта" с Малиновским разгромила "Брусапорто" в дебютном матче украинском

В дебютном матче Малиновского клуб з Бергамо разгромил Брусапорто со счетом 9:0. В моменте со вторым голом украинский хавбек перекинул защиту соперника шикарной передачей, которую реализовал Омар Колли.

А на 35-й минуте матча "Аталанта" заработала право выполнить 11-метровый удар. Пробить пенальти доверили Руслану Малиновскому, который уверенно реализовал удар с отметки, сильно пробив в правый от себя угол.

Аталанта - Брусапорто - 9: 0

Голы: Колли, 4, 10, Томасе, 32 (автогол), Эспосито, 35 (аг), Малиновский, 35 (пен), Траоре, 55, 57, 70, Муриель, 66

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Руслан Малиновский забил гол и отдал ассист за "Аталанту" в дебютном матче.