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воскресенье, 24 октября 2021 15:02

Малиновский забил "Удинезе"

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Малиновский забил &quot;Удинезе&quot;
Руслан Малиновский постепенно набирает форму. Фото: Reuters

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский открыл счет в матче 9-го тура Серии А против "Удинезе".

Руслан на 56-ой минуте получил мяч на углу штрафной площади и сильно пробил низом в дальний угол. Вратарь до мяча не добрался.

На 86-ой минуте украинца заменили, а на 94-ой "Аталанта" пропустила после углового. Матч завершился вничью - 1:1

Это второй гол хавбека в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

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"Аталанта" занимает 6 место в чемпионате Италии после 8 матчей. У команды 4 победы, 3 ничьи и 2 поражения. Малиновский получит вызов на матч сборной Украины против Боснии.

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