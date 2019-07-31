Малиновский взял активное участие в разгроме "Норвича"

Малиновский отличился первым результативным действием в новом клубе

Во вторник, 30 июля, "Аталанта" , за которую играет Руслан Малиновский, сыграла контрольный матч с "Норвичем", который по итогам прошлого сезона получил право выступать в АПЛ.

Англичане открыли счет в дебюте встречи, однако команда из Бергамо выровняла положение на 45-й. За минуту до того, как отличился Муриель, на поле появился Руслан Малиновский, который заменил Иличича. Об этом пишет ua-football.com

Во втором тайме "Аталанта" забила в ворота "Норвича" еще трижды. При этом последний гол состоялся при непосредственном участии украинского хавбека - Малиновский отдал отличный разрезной пас на Мусу Барроу. В итоге – 1:4 победа гостей.

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Малиновский перешел в "Аталанту" в июле. Раньше он выступал за бельгийский "Генк".