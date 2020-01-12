Малиновский сыграл лучше всех против "Интера"

Руслан Малиновский заменил форварда Дувана Сапату

Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил среднюю оценку 7,1 от представителей итальянской прессы за матч 19-го тура Серии А против "Интера" (1:1) Это наивысший показатель среди игроков "Аталанты" наравне с Алехандро Гомесом и автором гола Робином Госенсом.

La Gazzetta dello Sport поставила Малиновскому оценку 6,5, Corriere dello Sport – 7,5, Tuttosport – 7,5, L'Eco di Bergamo – 7,5, Calcio Atalanta – 6,5.

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Вчера в матче "Интер" – "Аталанта" Малиновский сыграл 36 минут. За это время он успел попасть в штангу, отдать голевую передачу и заработать для своей команды пенальти.