Малиновский провалил матч против "Дженоа"

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома не смогла победить аутсайдера "Дженоа".
Игра прошла при полном преимуществе "бергамасков", но забить хозяева так и не смогли.
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Игрок сборной Украины Руслана Малиновский вышел в старте и провел на поле 57 мин. За этот матч Малиновский получил одну из самых низких отметок по версии WhoScored. Оценка – 6.2. Хуже балл получил только хавбек команды Йоаким Меле – 6.0.
Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. За это время украинский стал одним из лидеров команды. В текущем сезоне "бергамаски" занимают пятое место. Лидирует в таблице "Интер".
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