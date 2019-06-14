Малиновский признался, где хочет продолжить карьеру

Руслан Малиновский признался, что готов продолжить карьеру в Англии, Испании или Италии

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, в каких европейских чемпионатах хотел бы играть в будущем. Об этом сам футболист рассказал в онлайн-шоу "Легионер".

"Англия это всегда топ. Сейчас очень прогрессирует чемпионат Италии, хорошие футболисты туда переходят. Испания – хороший чемпионат. Если летом будет предложение из топ-чемпионата, то рассмотрим.

Предложение "Ромы"? Интерес был, но ничего серьезного на тот момент не было. Меня тогда и не отпустили бы из "Генка". Мы шли на первом месте, была задача всех сохранить. Летом, может, что-то изменится", – сказал Малиновский.

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В прошлом сезоне Малиновский провел за "Генк" 51 матч, забив 16 голов и сделав 16 результативных передач. Украинец помог "Генку" завоевать титул чемпиона Бельгии.