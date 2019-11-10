Малиновский получил красную карточку в матче с "Сампдорией"

Это первое удаление Малиновского в Италии

Далеко не лучшим оказался сегодняшний матч итальянской серии А для украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Его "Аталанта" на выезде не смогла одолеть аутсайдеров из "Сампдории", расписав нулевую ничью, а сам наш соотечественник получил красную карточку. Об этом пишет "Сегодня".

Малиновский начал матч в Генуе в стартовом составе. Руслан отдавал острые передачи, четыре раза сам бил по воротам (трижды – в створ), в том числе один раз со штрафного, но "Сампдория" выстояла. А на 51-й и 74-й минутах полузащитник сборной Украины заработал две желтые карточки.

В итоге – первое для него в серии А удаление. Игрок пытался поспорить с рефери, но дивидендов это не принесло.

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В октябре болельщики "Аталанты" признали Малиновского лучшим игроком месяца.