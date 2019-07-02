Малиновский перейдет в новый клуб

В течение недели Малиновский должен оформить переход в "Сампдорию"

Итальянский клуб близок к подписанию полузащитника Руслана Малиновского.

"Генк" наконец согласился отпустить украинца в "Сампдорию", сообщает Voetbal24.

По информации источника, Малиновский до конца недели подпишет контракт с новым клубом. "Генк" получит от генуэзцев 13 млн евро за игрока сборной Украины. Именно такая сумма убедила руководство чемпиона Бельгии отпустить одного из своих ключевых исполнителей.

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Ранее сообщалось, что на Малиновского, кроме "Сампдории", претендовали "Валенсия" и "Аталанта".В прошлом сезоне он вместе с "Генк" выиграл чемпионат Бельгии и стал ключевым игроком сборной Украины.