Малиновский отметил возвращение после коронавируса красивым голом

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

В 11-м туре Серии А "Аталанта" дома разгромила "Фиорентину" - 3:0.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отметил свое возвращение на поле после перенесенного коронавируса забитым мячом. В начале 2-го тайма Руслан элегантным ударом со штрафного забил мяч в ворота соперника.

Как надежно игроки "Фиорентины" не ставили стенку, но удар украинском был на сколько точным и сильным, что вратарь соперника не мог спасти свою команду. Этот мяч стал первым для Малиновского в текущем сезоне чемпионата Италии.

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16-го декабря "Аталанта" проведет гостевой матч против "Ювентуса".