Малиновский отказался выходить на тренировку

Переход Малиновского обещает быть самой долгой сагой лета

Украинский атакующий полузащитник Генка Руслан Малиновский по собственной инициативе отказался от тренировок с командой и занимается по индивидуальной программе, сообщает HLN.be.

Это связано с тем, что 26-летний футболист твердо намерен покинуть бельгийский клуб и перебраться в итальянский чемпионат. Главным претендентом на украинца в настоящий момент является Сампдория.

Однако переговоры между клубами проходят сложно, так как итальянцы не намерены платить требуемые 12-13 миллионов евро.

Несмотря на это, технический директор Генка Дмитрий де Конде заявил, что трансфер весьма реален.

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В минувшем сезоне Малиновский забил 16 голов отдал 16 ассистов в чемпионате Бельгии, а Генк стал чемпионом за тур до финиша.