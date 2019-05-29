Малиновский отказался переходить в "Спартак"

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский отказался от перехода в московский "Спартак".
Игрок рассматривает другие варианты о продолжении карьеры. Пока он не знает, где будет играть в следующем сезоне. Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны "Спортинга" и "Наполи". Об этом пишет X-Sport
За сборную Украины Малиновский сыграл 18 матчей, в которых забил два мяча. Дебютировал в главной команде страны 31 марта 2015-го.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Малиновский рассказал подробности своего потенциального трансфера
В минувшем сезоне Малиновський сыграл 51 матч, забив 16 мячей и отдав 16 голевых передач. Стал чемпионом Бельгии в составе "Генка".
Комментарии