Малиновский отказался от перехода в "Брюгге"

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: REUTERS

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский отказался переходить в "Брюгге".

Украинец был приятно удивлен интересом со стороны бельгийского клуба и его тренера Филиппа Клемана, экс-коуча "Генка". Но отказался от возвращения в Бельгию, сообщает Voetbal 24.

Малиновский хочет побороться за место в стартовом составе клуба из Бергамо, но пока что не готов менять команду.

СМИ сообщали, что Руслан хочет сменить клуб из-за недостатка игровой практики, в том числе он рассматривает аренду.

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Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019-го. До этого защищал цвета "Шахтера", "Зари", "Севастополя" и "Генка".