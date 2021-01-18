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понедельник, 18 января 2021 09:21

Малиновский не помог "Аталанте" одержать победу

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Малиновский не помог &quot;Аталанте&quot; одержать победу

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Аталанта" дома не смогла переиграть "Дженоа" - 0: 0.

На протяжении матча "бергамаско" владели игровой и территориальной инициативой, но забить гол так и не смогли.

Игрок сборной Украины Руслана Малиновский вышел в стартовом составе хозяев. Украинца заменили в середине 2-го тайма. Малиновский имел возможность забить, но не реализовал момент.

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"Аталанта" остается на 6-м месте Серии А. 20 января команда Малиновского проведет перенесенный матч 10-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

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Дата
18
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