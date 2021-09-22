Малиновский на поле ответил Петракову

Тренер сборной Александр Петраков не вызвал Руслана Малиновского. Фото: Reuters

Вчера, 21 сентября, состоялся матч между "Аталантой" и "Сассуло". Команды встречались на стадионе "Атлети Адзурри" в Бергаме. Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Уже через 3 минуты после стартового свистка украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал голевой пас на Робина Госенса. Немец в падении замкнул передачу партнёра, отправив мяч под самую штангу. А на 37-й минуте защитник хозяев Давиде Дзаппакоста после паса Дувана Сапаты снова занёс мяч в сетку ворот "Сассуоло". Однако за минуту до свистка на перерыв Доменико Берарди сократил отставание в счёте. Доменико, смещаясь с правого фланга к центру, сильно пробил в ближний угол.

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После этой победы "Аталанта" поднялась на 4 мест о в турнирной таблице. У команды 5 проведенных матчей и 10 очков. У Руслана Малиновского это первое результативное действие в чемпионате. Ранее тренер Александр Петраков не вызвал его в сборную.