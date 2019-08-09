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пятница, 09 августа 2019 13:00

Малиновский может получить звездного партнера в "Аталанте"

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Малиновский может получить звездного партнера в &quot;Аталанте&quot;
Мартин Шкратл может усилить "Аталанту" перед стартом в Лиге чемпионов

Итальянская "Аталанта" хочет пригласить звездного защитника.

Команда Малиновского заинтересована в подписании защитника Мартина Шкртела, информирует La Gazzetta dello Sport. Издание сообщает, что в ближайшее время словак может заключить с бергамцами контракт по схеме "1+2".

Сейчас Шкртел пребывает в статусе свободного агента, а последние 3 сезона он отыграл в составе "Фенербахче". В минувшем сезоне на счету 34-летнего защитника 36 матчей, в которых он забил 1 мяч.

Шкртел известен, в первую очередь, выступлениями за "Ливерпуль" — в составе "красных"словак отыграл 8 лет.

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"Аталанта" новый сезон в Серии А начнет выездным матчем против СПАЛа. В сентябре команда Джан Пьеро Гасперини впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

https://sportarena.com
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Дата
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