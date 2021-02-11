Малиновский и Коваленко вышли в финал Кубка Италии

Руслан Малиновский не имеет стабильного места в составе "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Игроки сборной Украины Виктор Коваленко и Руслан Малиновский стали финалистами Кубка Италии.

В ответном матче 1/2 турнира "Аталанта" дома победила "Наполи" - 3:1. Игра в Неаполе завершилась нулевой ничьей.

На старте поединка "бергамаски" провели в 2 мяча. "Наполи" смог отыграть 1 гол в начале 2-го тайма. Но в конце матча хозяева смогли реализовать контратаку.

Коваленко и Малиновский просидели весь матч на скамейке запасных.

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19 апреля в финале Кубка Италии "Аталанта" сыграет против "Ювентуса".