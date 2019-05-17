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пятница, 17 мая 2019 11:05

Малиновский — чемпион Бельгии в составе "Генка"

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Малиновский — чемпион Бельгии в составе &quot;Генка&quot;
Руслан Малиновский - чемпион Бельгии!

"Генк", в котором выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, досрочно оформил чемпионский титул в Бельгии.

В 9-м туре чемпионского плей-офф чемпионата Бельгии "Генк" не сумел на выезде обыграть "Андерлехт" — 1:1. Руслан Малиновский провел 90 минут на поле. Однако в то же время в параллельном матче второй претендент на титул, "Брюгге", проиграл в гостях "Стандарду" 0:2.

"Генк" набрал 51 очко и стал недосягаем для "Брюгге", у которого осталось 47 пунктов за тур до финиша.

Клуб из "Генка" оформил 4-й чемпионский титул в истории (1999, 2002, 2011, 2019). Последний титул чемпиона "смурфики" добыли 8 лет назад с Кевином Де Брюйне и Тибо Куртуа в составе.

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26-летний украинец в нынешнем сезоне провел 51 матч за "Генк", отметившись 16 голами и 16 результативными передачами.

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