Максимов будет поднимать "Ворсклу" с последнего места

Максимов несколько лет играл в Германии

Украинский тренер Юрий Максимов возглавил "Ворсклу". Об этом сообщил официальный сайт полтавчан.

Неизвестно, какой именно контракт будет подписан между клубом и наставником. 50-летний специалист уже успел провести ознакомительную тренировку с Ворсклой.

Последним местом работы Максимова является азербайджанская Кешля, а в Украине он тренировал донецкий Металлург, киевский ЦСКА, Оболонь и криворожский Кривбасс.

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В текущем сезоне Ворскла после 14 туров занимает последнее место в таблице украинской Премьер-лиге.