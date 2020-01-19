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воскресенье, 19 января 2020 09:41

Макгрегор приблизился к реваншу с Нурмагомедовым

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Прошлой ночью триумфально вернулся в октагон знаменитый ирландский боец ​​смешанных единоборств Конор Макгрегор. В главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе, США, он нокаутировал крепкого американца Дональда "Ковбоя" Серроне. Макгрегор "закрыл" поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова, которое потерпел в октябре 2018 года.

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Уже в дебюте боя против Серроне Конор пробил мощный хайкик - удар левой ногой в голову. После этого быстро добил соперника в партере. Бой длился 40 секунд.

- Я вернулся! Король вернулся! Рад снова творить историю. Я первый боец ​​в промоушене, кто оформил впечатляющие победы в полулегком, легком и полусреднем весе. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем. Сейчас отмечу победу в кругу семьи, а там посмотрим, что делать дальше, - прокомментировал победу Макгрегор.

Бой против Серроне состоялся в полусреднем весе - до 77 кг. Ранее Макгрегор становился чемпионом UFC в полулегкой (до 66 кг) и легкой (до 70 кг) весовых категориях.

Перед боем президент UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор получит шанс на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, если одержит победу над Дональдом Серроне.

Бой против Хабиба будет самым большим PPV-шоу в истории смешанных единоборств

- Конор Макгрегор меня терроризировал с момента боя с Хабибом, он хочет матча-реванша, - заявлял Уайт. - Я сказал ему, что немедленного матча-реванша не будет. Он принял это. Четвертый номер рейтинга UFC в легкой весовой категории (Конор Макгрегор) против пятого номера (Дональда Серроне). Если Конор побеждает, то получает следующим титульный бой. И этот бой (против Хабиба - gazeta.ua) будет самым большим PPV-шоу в истории смешанных единоборств.

Но для начала Хабибу Нурмагомедов нужно защитить свой титул в мегабою с очень крутым американцем Тони Фергюсоном. Их встреча запланирована на 18 апреля в Нью-Йорке, США.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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