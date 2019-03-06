Майк Тайсон дебютировал с нокаута

Один из самых известных в мире боксеров Майк Тайсон начал путь в профессиональном боксе 6 марта 1985 года на турнире в столице штата Нью-Йорк, Олбани, США. Первым профи-соперником 18-летнего американца был пуэрториканец Эктор Мерседес. Бой длился минуту и 47 секунд и завершился победой Тайсона техническим нокаутом. В центральном поединке в тот вечер боксировал Кевин Руни - позже тренер Майка Тайсона.

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С первых секунд боя будущий король супертяжелого веса набросился на своего малоизвестного соперника, не дав тому никаких шансов. Дебютанту Тайсону противостоял оппонент, у которого уже было три поединка среди профи - все проиграны. В середине раунда "Железный" забил своего оппонента рядом ударов по корпусу. Тот опустился на колено, после чего просигнализировал рефери, что отказывается продолжать бой.

За первую победу Майк Тайсон получил $500 от своих менеджеров.

Всего в 1985 году Майк Тайсон провел 15 боев - все выиграл досрочно

Всего в 1985 году Майк Тайсон провел 15 боев - все выиграл досрочно. Касс Д'Амато успел увидеть начало карьеры своего самого известного подопечного. Знаменитый тренер умер 4 ноября 1985-го.

Майк Тайсон 22 ноября 1986 года завоевал свой первый чемпионский титул (WBC) - победил техническим нокаутом во втором раунде Тревора Бербика. Было ему 20 лет и четыре месяца. Он стал самым молодым в истории чемпионом мира в супертяжелом весе. Рекорд держится до сих пор.