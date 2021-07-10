Магучих прокомментировала свою победу

В феврале магучих прыгнула на 206 сантиметров. Фото: Reuters

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала победу на молодежном чемпионате Европы (U-23) по легкой атлетике, который проходит в Таллине.

"Я очень люблю Таллинн и действительно хотела здесь выступить. В столице Эстонии у меня был тренировочный сбор зимой. В мае, в связи с подготовкой к Олимпийским играм, мы решили пропускать молодежный чемпионат Европы.

Но впоследствии, поняв, что у меня только два старта до Токио, передумали.

Это был хороший вечер, все высоты я преодолевала с первой попытки. Это хороший знак, и это было хорошо также с технической точки зрения.

Далее решила не прыгать, ведь основная цель – Олимпийские игры. Но я знаю, что попытка на 200 см была очень хорошей. Очень благодарна тренеру, Татьяне Степановой, за это, ведь она все время меня поддерживала.

Я хочу наслаждаться каждым турниром. Если это не удается, не будет и хороших прыжков. В Таллинне была приятная атмосфера и соответствующие ощущения", – сказала Магучих.

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Магучих завоевала золото на молодежном ЧЕ, установив рекорд турнира – 200 см. В феврале она установила собственный рекорд в помещении – 206 см. Он является лучшим результатом сезона в мире.