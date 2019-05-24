Люксембург и Португалия подали апелляцию на решение по делу Мораеса

Точка в деле Мораеса пока еще не поставлена.

Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного раунда Евро-2020.

Обе ассоциации воспользовались своим правом подать апелляцию после получения текста решения от УЕФА. Дата рассмотрения дела в апелляционном комитете организации будет названа позже.

Напомним, что сборная Украины в первых матчах квалификационного раунда Евро-2020 сыграла вничью против Португалии (0:0) и переиграла команду Люксембурга (2:1).

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Жуниор Мораес недавно выбыл на месяц, поскольку получил перелом 2 ребер, и не приедет на сбор национальной команды. Но вместе с тем футболист сборной "зажигал" на церемонии награждения донецкого "Шахтера".