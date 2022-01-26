Льюис рассказал, согласился ли бы на бой-реванш против Усика на месте Джошуа

Леннокс Льюис. Фото: instagram.com/mrlennoxlewis

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис советует Энтони Джошуа согласиться на бой-реванш с Александром Усиком.

Подписчик экс-чемпиона спросил у него: "Вы бы взяли 15 млн фунтов, чтобы отказаться от матча-реванша?".

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Льюис сразу ответил.

"Нет! Я бы сначала вернул свои пояса. Это не совет и не критика Джошуа. Это то, что я бы сделал в этой ситуации", - написал Леннокс в Twitter.

Александр Усик сейчас является чемпионом по версиям IBF/WBO/WBA в супертяжелом весе. Ранее Льюис рассказал, как бы он побил Усика. Бой-реванш Усик - Джошуа должен пройти весной нынешнего года, однако официально контракт еще не подписан.