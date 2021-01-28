Луниным серьезно интересуется клуб из Севильи

Лунин почти не играет за "Реал". фото marca.com

Голкипер "Реала" Андрей Лунин не может победить во вратарской дуэли за место в основе с Тибо Куртуа. Такой ситуацией может воспользоваться "Бетис".

"Бетис" снова вернулся к кандидатуре Андрея Лунина. Ранее клуб, который сейчас занимает 8-е место в Ла Лиге, пытался усилить вратарскую позицию украинским голкипером. Но попытка была неудачная. Сообщает Fichajes

Теперь "Бетис" хочет подписать с вратарем сборной Украины полноценный контракт. Руководство клуба недовольно игрой голкиперов, которые находятся в расположении команды. Клаудио Браво получил травму, Хоэль Роблес отмечается нестабильной игрой, а Дани Мартин не показывают того уровня, которого от него ожидают.

Вероятно, если Лунин таки согласится на переход в "Бетис", то получит стабильное место в рамке ворот команды. Такие условия позволят карьере Андрея прогрессировать. Но решится ли Лунин на переход в более скромный испанский клуб ради практики. Неизвестно, отпустят ли мадридцы перспективного вратаря.

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €3 млн. Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до конца июня 2024 года.