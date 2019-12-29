Лунин возвращается в "Днепр-1"

Последним украинским клубом Лунина была луганская "Заря"

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин, который сейчас находится в аренде в "Вальядолиде", может перейти в "Днепр-1" на правах аренды.

Предполагается арендное соглашение до конца сезона.

По информации источника, днепровский клуб начал работу по переходу Лунина. Об этом сообщает "Динамомания".

В нынешнем сезоне Лунин провел за "Вальядолид" 1 матч в Кубке Испании.

Сообщалось, что "Реал" рассматривает возможность возвращения Лунина из аренды в "Вальядолиде" в январе. Была информация об интересе к голкиперу со стороны европейских клубов. Рассматривался вариант с переходом в "Альмерию".

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Лунин ранее выступал за "Днепр" и "Зарю". Именно из луганского клуба он перешел в "Реал" за 8,5 миллионов евро.